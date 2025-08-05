إقبال واسع على منصة العملة الأجنبية.. 1887 اعتماداً بقيمة 1.6 مليار دولار

أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن إجمالي الاعتمادات المستندية التي تم حجزها عبر منصة حجز العملة الأجنبية الجديدة بلغ 1887 اعتمادًا، بقيمة إجمالية تقدر بـ1.6 مليار دولار أمريكي، وذلك منذ انطلاق المنصة.

وأوضح المصرف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تسهيل الوصول إلى النقد الأجنبي، وتعزيز الشفافية في عمليات الاستيراد لكافة فئات التجار، بما يضمن عدالة التوزيع وسرعة الإجراءات.

كما بدأ المركزي، اليوم الثلاثاء، في إحالة جميع الطلبات المسجلة إلى المصارف التجارية لاعتمادها ومعالجتها وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة، مشيرًا إلى أن المنظومة ستكون اعتبارًا من يوم الغد مرتبطة بشكل مباشر مع المصارف، ما يسمح بالتعامل الفوري مع الطلبات دون تأخير.

ويُعد إطلاق هذه المنصة جزءًا من مساعي مصرف ليبيا المركزي لإصلاح سوق النقد الأجنبي وتنظيمه بما يواكب احتياجات السوق المحلي، ويضمن تدفق السلع والخدمات بطريقة شفافة ومنظمة.