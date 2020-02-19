عربي ودولي

إقلاع رحلة جوية بين دمشق وحلب بعد توقف 8 سنوات

عين ليبيا | نُشر الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 13:52
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عربي ودولي
مطار حلب توقف عن الخدمة لمدة 8 أعوام بسبب الحرب [جيتي]

ذكرت وكالة الأنباء السورية، الأربعاء، أن أول طائرة ركاب أقلعت من مطار دمشق الدولي في اتجاه مدينة حلب شمالي البلاد، وذلك لأول مرة منذ 8 سنوات.

ونقلت الوكالة عن مدير مطار حلب محمد المصري قوله إنه تم إجراء الصيانة اللازمة لمفاصل العمل في المطار وتجهيزاته الفنية وتأهيل مدرجاته وأصبح جاهزاً لاستقبال الطائرات والمسافرين.

ونوه المصري بجهود جميع العاملين والفنيين الذين عملوا بدأب للإسراع بوضع المطار في الخدمة.

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وكان مطار حلب قد توقف عن الخدمة لمدة 8 أعوام بسبب الحرب التي تشهدها سوريا والتي أدت إلى تضرر الكثير من البنية التحتية في البلاد.

وتأتي هذا التطورات الأخيرة بعدما أعلن الجيش السوري استعادته لكامل محافظة حلب، عقب معارك واشتباكات عنيفة مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا.

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