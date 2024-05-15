إلزام الجهات المختلفة بتسجيل العمالة الأجنبية بمنصة وافد الرقمية

عقدت اللجنة المعنية بتكوين قاعدة بيانات عن العمالة وحصرها بمنصة “وافد” اجتماعها التاني برئاسة وكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام الدكتور علي الهادي الماقوري.

وحسب الموقع الرسمي لوزارة العمل والتأهيل، تعمل اللجنة وفق قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (158) لسنة 2024، على تسوية أوضاع العاملين الفعليين منهم، وتحديد من ليس لديه عقد عمل حسب القوانين.

وشارك في الاجتماع مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل، ومدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية بوزارة العمل والتأهيل، ومندوب عن مكتب الشؤون القانونية بوزارة العمل والتأهيل، ومدير إدارة مباحث الجوازات، ومدير مكتب استخدام الأجانب بمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومندوب عن جهاز المخابرات الليبية.

واتفق المجتمعون على تسوية أوضاع العمالة الاجنبية التي دخلت البلاد عبر المنافذ الرسمية، وإلزام كافة جهات العمل المختلفة بتسجيل العمالة الأجنبية المستخدمة لديها بمنصة وافد الرقمية.

وأوصت اللجنة بتفعيل إجراءات الربط الإلكتروني بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنصة وافد الرقمية.