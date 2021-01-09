إلقاء القبض على سارق منصة «بيلوسي»

ألقت السلطات الأميركية القبض على الرجل الذي شُوهِد وهو يسرق منصة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، خلال اقتحام مبنى الكونغرس يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب موقع “ذا هيل” الأمريكي، فإن المتهم هو آدم كريستيان جونسون (36 سنة)، وهو يقبع حاليا في سجن محلي بمقاطعة بينيلاس في ولاية فلوريدا، وتم تحديد هويته بعدما تم تداول صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل منصة بيلوسي ويسير بها خارج الكونغرس.

واقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مساء يوم الأربعاء، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 4 أشخاص، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.