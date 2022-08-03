إلى 17 الشهر الجاري.. استئناف جنوب طرابلس تحجز النطق بالحكم في قضية «صنع الله»

حجزت محكمة استئناف جنوب طرابلس القضية المرفوعة من قبل رئيس لمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى17 الشهر الجاري.

ورفع صنع الله قضية أمام القضاء ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحمبد الدبيبة ورئيس المجلس الاعلى للدولة خالدالمشري، في حين سيكون النطق بالحكم بشكل نهائي في الجلسة القادمة.

ويعتبر هذا التاجيل الثاني للقضية التي رفعها صنع الله بعد اقالته من مجلس ادارة المؤسسة وتعيين الرئيس الحالي فرحات بن قدارة بديلا عنه من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وخرج صنع الله في بيان مصور يرفض فيه قرار الإقالة، متهما قوة عسكرية باقتحام مقر المؤسسة وتمكين الإدارة الجديدة منتصف الشهر الماضي بالقوة، وفقا لقوله.