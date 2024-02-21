إنتر ميامي ينتظر الألقاب من ميسي في الموسم الجديد

من المقرر أن يبدأ فريق إنتر ميامي، الموسم الجديد للدوري الأمريكي لكرة القدم، بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يُنتظر منه المساهمة في حصد الألقاب للنادي مع حصد المزيد من المتابعة الجماهيرية للدوري.

انضمّ حامل لقب كأس العالم 2022 في قطر إلى إنتر ميامي قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي في منتصف يوليو الماضي، كأكبر اسمٍ ينتقل إلى الدوري الأميركي.

وحقق ميسي فور انضمامه نتائج مذهلة للنادي، فقد فاز بالمباراة الأولى التي لعبها بعد سلسلة من 10 مباريات بدون فوز.

ولم يتأخرأفضل لاعبٍ في العالم ثماني مرات في مساندة فريقه لإحراز كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية في اغسطس، بالإضافة إلى زيادة عدد المشجعين في الملاعب وتعزيز عدد المشتركين في البطاقة الموسمية للدوري على منصة آبل تي في.

