إنجاز ليبي جديد في الأردن.. نادي «الوطن أبي عيسى» يحصد لقب البطولة العربية للجودو

حقق نادي الوطن أبي عيسى الليبي إنجازًا رياضيًا جديدًا بعدما توج بلقب البطولة العربية السابعة عشرة للجودو للناشئين في منافسات الفرق، التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 20 إلى 25 يوليو الجاري.

وأعلنت وزارة الرياضة الليبية أن تتويج النادي جاء بعد سلسلة من النتائج المميزة، حيث تمكن الفريق من الفوز على ناديي البصيرة الأردني والقادسية الكويتي، ليحسم لقب البطولة العربية للفرق للموسم الرياضي 2026 عن جدارة واستحقاق.

وأكد هذا الإنجاز الحضور المتصاعد للجودو الليبي على الساحة العربية، في بطولة شهدت مشاركة أكثر من 20 ناديًا من أبرز الأندية العربية، وسط منافسة قوية ومستوى فني مرتفع.

وعلى مستوى منافسات الفردي، واصل لاعبو نادي الوطن أبي عيسى تألقهم بعدما حصدوا ثلاث قلائد ملونة، حيث نال اللاعب عاصم ضو القلادة الفضية في وزن 73 كغ، فيما حصل عبدالمؤمن الصغير على القلادة البرونزية في وزن 81 كغ، وأضاف معتز الفروج قلادة برونزية أخرى في وزن 60 كغ.

وأشاد المدير الفني بالاتحاد العربي للجودو نبيل دراويل بالمستوى الذي قدمه رياضيو نادي الوطن أبي عيسى، مؤكدًا أن الفريق ظهر بصورة مميزة رغم قوة المنافسة ومشاركة نخبة الأندية العربية.

كما سجل التحكيم الليبي حضورًا في البطولة، عبر مشاركة همام الهتكي عضو لجنة التحكيم بالاتحاد العربي للجودو، والحكم محمد المطبس ضمن طاقم حكام المنافسات.

وقدمت وزارة الرياضة الليبية التهاني إلى نادي الوطن أبي عيسى ومجلس إدارته والجهازين الفني والإداري واللاعبين المتوجين، مشيدة بهذا الإنجاز الذي يعكس تطور رياضة الجودو الليبية وقدرتها على المنافسة في البطولات العربية والقارية والدولية.