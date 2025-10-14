إنجاز ليبي عالمي في بطولة العالم لـ«القوة البدنية»

حقق أبطال ليبيا في رياضة القوة البدنية نتائج مميزة في بطولة العالم للأساتذة التي أقيمت في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، حيث حصلوا على عدة ميداليات في مختلف الفئات.

وبحسب وزارة الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية، جاءت هذه الإنجازات بفضل التدريب المستمر والدعم من وزارة الرياضة الليبية.

النتائج:

البطل عادل سلطان :

حصل على الميدالية الفضية في رفعة السكوات ضمن منافسات فئته.

: حصل على في رفعة السكوات ضمن منافسات فئته. البطل مفتاح بوراوي (فئة وزن 105 كغ / أساتذة 2):

حصل على ثلاث ميداليات: فضية واحدة برونزيتين

كما حصل على الترتيب الثالث عالميًا .

(فئة وزن 105 كغ / أساتذة 2): حصل على ثلاث ميداليات: البطل خالد خريف (فئة وزن 120+ كغ / أساتذة 2):

حصل على ثلاث ميداليات: ذهبية فضية برونزية

كما حل في الترتيب الثاني عالميًا .

(فئة وزن 120+ كغ / أساتذة 2): حصل على ثلاث ميداليات: البطل حمزة بوستة (فئة وزن 74 كغ / أساتذة 1):

حصل على الميدالية الفضية في رفعة الصدر.

تؤكد هذه النتائج قدرة الأبطال الليبيين على تحقيق النجاح في المحافل الدولية.

ألف مبروك للأبطال ونتمنى لهم المزيد من التميز في البطولات القادمة.