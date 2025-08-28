إنجاز ليبي في المغرب.. الشبلي يتوج بالبرونزية في «البطولة العربية للألعاب المائية»

حقق السباح الليبي عبدالرحيم الشبلي إنجازاً رياضياً جديداً، بتتويجه بالقلادة البرونزية في سباق 50 متر فراشة، ضمن البطولة العربية للألعاب المائية المقامة في المملكة المغربية.

وبحسب وزارة الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية، فالشبلي لم يكتفِ بالمنصة فقط، بل سجل رقماً ليبياً جديداً بزمن 27.98 ثانية، ليُثبت حضوره القوي في المنافسات الإقليمية.

وهذا الإنجاز يُعد ثمرة للجهود المبذولة في دعم المواهب الرياضية الليبية ويمثل مصدر فخر لكل الليبيين.

والبطولة العربية للألعاب المائية تُعد من أبرز الفعاليات الرياضية في الوطن العربي، ينظمها الاتحاد العربي للسباحة بمشاركة نخبة من السباحين العرب. تشمل منافسات في السباحة، الغطس، كرة الماء، والسباحة التوقيعية، وتُقام بنظام دوري بين الدول المستضيفة، وتستضيف الدورة الحالية المملكة المغربية بمشاركة أكثر من 15 دولة عربية، وتشكل محطة مهمة لإبراز المواهب وتطوير الرياضات المائية عربياً.