إنجاز نفطي جديد يعزز «القدرة الإنتاجية» في ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا نجاح شركة مليته للنفط والغاز في إعادة البئر R11 إلى الإنتاج، بعد استكمال أعمال الصيانة الفنية وتركيب مضخة غاطسة، في خطوة تدعم خطط رفع كفاءة الإنتاج.

وأوضحت المؤسسة أن الفرق الفنية بالشركة تمكنت من تنفيذ عمليات الصيانة وإعادة تشغيل البئر، ليصل معدل إنتاجه إلى نحو 2062 برميلًا يوميًّا، ما يعكس تحسن الأداء التشغيلي للحقول النفطية.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة شركة مليته لإعادة تشغيل الآبار المتوقفة، وتعزيز القدرة الإنتاجية بما يضمن استدامة الإمدادات وتحقيق الأهداف التشغيلية المعتمدة.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عن تقديره لجهود لجنة إدارة شركة مليته وكافة العاملين، مشيدًا بما بذلوه من عمل متواصل أسهم في إعادة البئر إلى الخدمة ودعم قطاع النفط والغاز في ليبيا.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط من خلال هذه الخطوات إلى تحسين كفاءة الإنتاج واستثمار الإمكانات المتاحة، في ظل توجه عام لإعادة تأهيل البنية التحتية ورفع معدلات الإنتاج تدريجيًّا.