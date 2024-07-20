إنطلاق برنامج تدريبي بمجال المختبرات بمصراتة الطبي

انطلقت، صباح اليوم السبت، بإحدى قاعات التدريب بمركز مصراتة الطبي، أولى النشاطات العلمية في البرنامج التدريبي الذي ينفذه القائمون على مركز تنمية القوى العاملة الطبية.

حيث أقيمت أولى المحاضرات التدريبية، والتي ستكون ضمن سلسلة محاضرات تغطي كافة الجوانب العلمية في علوم المختبرات الطبية.

وسيستفيد المشاركون في هذا البرنامج التدريبي من معرفة كافة المفاهيم الأساسية الحديثة المتعلقة بهذا المجال، وطبيعة العمل بالمختبرات ومكونات وتجهيزات المعامل، مع تطبيق الأساليب العلمية الفعالة، لأداءٍ أفضل ونتائج أكثر دقة يعول عليها في مجال الاختبارات الطبية، إضافةً إلى كيفية التخطيط الجيد والتنظيم للعمل وفق أسس وضوابط محددة قياسية.

ويشارك في تنفيذ هذا البرنامج التدريبي، الذي يستمر من 3 إلى 5 أيام، نخبة من الأخصائين والاستشاريين في مجال المختبرات الطبية.