«إنفاذ القانون» يضبط مطلوبين بجرائم قتل ومخدرات

نجحت إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ضبط عدد من الأشخاص المطلوبين على ذمة قضايا جنائية مختلفة، تنفيذًا لأوامر الضبط والإحضار الصادرة عن النيابات العامةَ.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن من بين المضبوطين شخصًا مطلوبًا على ذمة قضية قتل مقيدة تحت ملف رقم 572 لسنة 2020، إضافة إلى شخص من مواليد 1985 مطلوب في قضية قتل ضمن ملف رقم 199 لسنة 2013َ.

كما شملت العملية ضبط شخص من مواليد 1976 مطلوب في قضية قتل مقيدة تحت ملف رقم 653 لسنة 2014، إلى جانب شخص آخر مطلوب في قضية مخدرات وفق ملف رقم 8 لسنة 2019َ.

وضبطت القوة الأمنية أيضًا شخصًا مطلوبًا على ذمة قضية أخرى مقيدة تحت ملف رقم 96 لسنة 2022، وذلك في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى ملاحقة المطلوبين وتنفيذ أوامر القضاءَ.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إحالة جميع المقبوض عليهم إلى النيابات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة، مشددة على استمرار حملاتها الأمنية لتعزيز الأمن العام وفرض سيادة القانونَ.