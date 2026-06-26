إنفانتينو: ترامب سيُسلّم «كأس العالم 2026» للبطل في نيويورك

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو عن ترتيبات المشهد الختامي لبطولة كأس العالم 2026، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك في مراسم تتويج المنتخب الفائز باللقب العالمي، وسيتولى تسليم كأس البطولة عقب المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو على ملعب نيوجيرسي بمدينة نيويورك.

وجاءت تصريحات إنفانتينو خلال مقابلة مع شبكة إخبارية أمريكية، حيث أوضح أن الخطة المعتمدة تشمل حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المباراة النهائية إلى جانب مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل المشاركة في مراسم التتويج التي ستتجه إليها أنظار العالم بعد إسدال الستار على أكبر حدث كروي عالمي.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: “سنكون مع الرئيس نستمتع بالمباراة النهائية، ثم نسلّم الكأس إلى الفائز”.

وعندما سُئل عمّا إذا كان سيشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تقديم الكأس إلى البطل، أجاب إنفانتينو: “بالتأكيد، نحن معاً طوال الوقت”.

وتسلط هذه التصريحات الضوء على العلاقة الوثيقة التي جمعت رئيس “فيفا” بالرئيس الأمريكي خلال الفترة التي سبقت انطلاق البطولة، في وقت اكتفى فيه ترامب بتصريحات محدودة حول كأس العالم منذ انطلاق المنافسات في 11 يونيو.

وأشار إنفانتينو إلى أن مراسم التتويج المرتقبة تستند إلى تجربة مشابهة شهدتها الولايات المتحدة خلال نهائي كأس العالم للأندية في العام الماضي، عندما حضر الرئيس الأمريكي مراسم التتويج الخاصة بالمباراة النهائية التي انتهت بإحراز نادي تشيلسي اللقب.

وتحظى النسخة الحالية من كأس العالم بأهمية استثنائية باعتبارها أول بطولة في تاريخ المسابقة تُنظم بشكل مشترك بين ثلاث دول، هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ما يمنح الحدث زخماً سياسياً ورياضياً وجماهيرياً غير مسبوق.

وتستضيف الدول الثلاث منافسات البطولة التي انطلقت في 11 يونيو، فيما تتجه الأنظار إلى النهائي المرتقب في نيويورك، حيث لن يقتصر المشهد على تتويج بطل جديد للعالم، بل سيشهد أيضاً مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لحظة رفع الكأس الذهبية أمام مئات الملايين من المشاهدين حول العالم، وفق ما أكده رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

وتُعد بطولة كأس العالم 2026 الأكبر في تاريخ المسابقة من حيث عدد المنتخبات المشاركة، كما تمثل أول نسخة تستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك، وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ويُنظر إلى المباراة النهائية باعتبارها واحدة من أكثر الأحداث الرياضية متابعةً على مستوى العالم، ما يجعل مراسم التتويج محطة تحظى باهتمام سياسي وإعلامي واسع إلى جانب أهميتها الرياضية.