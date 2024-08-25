إنقاذ أكثر من 200 مهاجر غير شرعي

أعلنت إدارة أمن السواحل، “إنقاذ مهاجرين غير شرعيين كانوا على متن قوارب متهالكة أمام سواحل مدينة زوارة وسواحل سواحل بلدية “القره بوللي”.

وأوضحت الإدارة في بيان لها، “أن عدد المهاجرين الذين جرى إنقاذهم قد 123 مهاجراً من جنسيات أفريقية مختلفة بينهم نساء وأطفال”.

وأشارت إدارة السواحل، إلى أنها “قامت بتسليم المهاجرين لإدارة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

انقاد من خلال توجيهات السيد مدير الإدارة العامة لأمن السواحل لواء بشير بالنورسليمان بتكثيف الدوريات البحرية خلال… تم النشر بواسطة ‏الإدارة العامة لأمن السواحل – General Administration For Coastal security‏ في السبت، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤

كما “تم إنقاذ 51 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، أمام سواحل بلدية “القره بوللي” نتيجة لتوقف قاربهم، وتم انزالهم بنقطة ميناء الشعاب التابع لفرع طرابلس بالإدارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم لجهاز الهجرة من حيث الإختصاص”، وفق البيان.

#إنقاذ من خلال توجيهات السيد مدير الإدارة العامة لأمن السواحل. "لواء البشير بالنور سليمان". بتكثيف الدوريات البحرية… تم النشر بواسطة ‏الإدارة العامة لأمن السواحل – General Administration For Coastal security‏ في الأحد، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤

هذا وكانت “مدير الإدارة العامة لأمن السواحل اللواء بشير بالنور سليمان قد أصدر تعليماته بتكثيف الدوريات البحرية للحد من ظاهرة تهريب المهاجرين عبر البحر”.