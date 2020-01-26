إنقاذ طفلة بأعجوبة من تحت الأنقاض في تركيا

ضرب زلزال قوي شرق تركيا مما أسفر عن مقتل 31 شخصًا وإصابة 1466 آخرين [انترنت]

يواصل عمال الإنقاذ في تركيا بجهودهم لإنقاذ المدنيين المحاصرين تحت الأنقاض بعد أن ضرب زلزال قوي شرق البلاد ليلة الجمعة، مما أسفر عن مقتل 31 شخصًا وإصابة 1466 آخرين.

تكشف مشاهد من الخراب الذي وقع تلك الليلة أن فريق البحث والإنقاذ كان في صدمة أثناء إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات من تحت الأنقاض، حيث نجت بأعجوبة من ألواح سقطت فوقها أثناء هزة الزلزال الذي ضرب مقاطعة إلزيج الشرقية.

وتظهر الطفلة في المشاهد وكأنها لا تصدق كيف نجت! وفقًا للدايلي ميل.

فتحت المساجد المحلية والمدارس والقاعات الرياضية ومساكن الطلاب أبوابها الليلة للمئات الذين أصبحوا بلا مأوى بعد أن ضربت هزات بلغت قوتها 6.8 درجة في الساعة 1755 بتوقيت جرينتش الليلة الماضية.

وأسفر الزلزال العنيف عن وفاة 31 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 1466، في ولايات ألازيغ، وملاطية، وديار بكر، وأديامان، وباطمان، وقهرمان مرعش، وشانلي أورفة.

كان مركز الزلزال على بعد حوالى 340 ميلًا شرق العاصمة أنقرة، وأعطت مختلف مراكز رصد الزلازل قياسات تتراوح من 6.5 إلى 6.8 ريختر.