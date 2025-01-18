إنقاذ مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة ضاعوا في الصحراء

أعلنت وزارة الداخلية أن الدوريات الصحراوية تمكنت من إنقاذ تسعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية مختلفة، بعد أن ضاعوا في الصحراء، ووقع الحادث في منطقة وادي آلاس وفروتن الواقعة في الحمادة الحمراء.

وكان المهاجرون قد تعرضوا لصعوبة في التنقل، مما جعلهم عالقين في الصحراء لفترة طويلة قبل العثور عليهم، وفور إنقاذهم، قدمت لهم الرعاية الصحية اللازمة للمهاجرين من قبل فرق الطوارئ المتخصصة، حيث جرى التأكد من حالتهم الصحية وتقديم المساعدة اللازمة.

وبعد تقديم الرعاية، نقل المهاجرين إلى مقر قاطع القريات الصحراوي، للتحفظ عليهم لحين إحالتهم إلى الجهات المختصة وفق الإجراءات القانونية المتبعة.