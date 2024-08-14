 إنقاذ 220 مهاجرا أمام سواحل زوارة

تمكنت الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية، من إنقاذ وضبط 220 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة في عرض البحر أمام سواحل زوارة”.

وقالت الإدارة في بيان لها: “من بين المهاجرين نساء وأطفال من جنسيات مختلفة، كانوا على متن قارب متهالك داخل المياه الإقليمية أمام سواحل زوارة”.

وأضاف البيان أنه “بعد إنقاذهم تم إنزالهم بنقطة ميناء الشعاب التابعة لأمن السواحل فرع طرابلس، قبل تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وكانت الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية، أعلنت شهر يوليو الماضي، عن “إنقاذ 71 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية على سواحل شرق طرابلس”.

هذا وتعد ليبيا المطلة على البحر المتوسط، نقطة عبور للكثير من المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، وشهدت الحدود الجنوبية، مصرع 50 مهاجرا غير شرعي ينحدرون من بلدان إفريقية مختلفة، في رحلة عبر الصحراء على الحدود بين النيجر وليبيا، وأعلنت ليبيا، ترحيل عشرة آلاف و69 مهاجرا غير نظامي عام 2023 بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة”.

انقاد من خلال توجيهات السيد مدير الإدارة العامة لأمن السواحل لواء بشير بالنورسليمان بتكثيف الدوريات البحرية خلال… تم النشر بواسطة ‏الإدارة العامة لأمن السواحل – General Administration For Coastal security‏ في الثلاثاء، ١٣ أغسطس ٢٠٢٤