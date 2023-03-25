إنها الحرب الروسية الأوكرانية.. محور اتصال «أردوغان» و«بوتين»

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، وذلك في اتصال هاتفي جمع بينهما السبت، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن الزعيمين بحثا خطوات تطوير العلاقات الثنائية والتطورات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية.، وأشار أردوغان إلى إمكانية اتخاذ خطوات جديدة على أساس اتفاق تعزيز التعاون الاقتصادي المبرم بين البلدين في سوتشي خلال 2022.

وتوجه أردوغان بالشكر لبوتين لموقفه الإيجابي حول تمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود، لافتا إلى إيلاء بلاده أهمية لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا عبر المفاوضات في أقرب وقت.