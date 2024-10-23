إيران: أيّ اعتداء على المنشآت النووية سيقابل بردّ مدمّر

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد سلامي، إن “أي اعتداء على المنشآت النووية الإيرانية سيقابل برد مدمر”.

وحسب وكالة تسنيم الإيرانية، قال سلامي: إن “القدرات الدفاعية والأمنية كانت دائما في مستوى مواجهة أي تهديد بيقظة”.

وأكد أن “المنشآت النووية جزء من هذا البلد ويتم الدفاع عنها في إطار هذه الترتيبات”.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد أن “رسالة إيران وأداءها هو نشر السلام والصداقة”، متهما “إسرائيل بالعمل على الإجرام والمجازر وإشعال الحروب”.

هذا وشنت إيران في الأول من أكتوبر، هجوما صاروخيا كبيرا على إسرائيل، قالت إنه جاء ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسية لـ”حماس” إسماعيل هنية، والأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، ونائب قائد الحرس الثوري.