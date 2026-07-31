إيران: الأمريكيون أدركوا أن توابيتهم أصبحت جزءاً من معداتهم في المنطقة

قال قائد مقر “خاتم الأنبياء” المركزي في إيران علي عبد اللهي إن القوات الأمريكية و”مرتزقتها” باتوا يدركون أن “توابيتهم أصبحت جزءًا من معداتهم في المنطقة”، في أحدث تصريحات إيرانية تعكس استمرار التصعيد العسكري والإعلامي بين طهران وواشنطن.

وأضاف عبد اللهي: “لقد قال ذلك المرشد الأعلى والقائد الشهيد، إن عصر اضرب واهرب ولّى”، في إشارة إلى أن إيران سترد على أي هجوم يستهدفها أو يستهدف مصالحها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد متبادل بدأ قبل أسابيع، بعدما شنت القوات الأمريكية، منذ الثامن من يوليو، سلسلة هجمات على أهداف داخل إيران، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها جاءت ردًا على تحركات إيرانية استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز.

وفي المقابل، أعلنت إيران تنفيذ هجمات استهدفت قواعد ومنشآت أمريكية في عددٍ من دول المنطقة، إلى جانب إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، قبل السماح بمرور السفن عبر مسارات حددتها طهران.

وفي سياق متصل، نشرت وكالة “فارس” الإيرانية صورًا فضائية قالت إنها تُظهر الأضرار التي لحقت بقاعدة “موفق السلطي” الجوية في الأردن عقب استهدافها بصواريخ إيرانية.

وأوضحت الوكالة أن الصور تقارن بين القاعدة قبل الهجوم وبعده، مؤكدة أن لقطات الأقمار الصناعية تُظهر مواقع قالت إنها تعرضت لأضرار، وذلك خلافًا لما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، التي أكدت اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية وعدم تعرض الطائرات أو المعدات داخل القاعدة لأي أضرار.

ورد الحرس الثوري الإيراني على تصريحات “سنتكوم” بدعوة الولايات المتحدة إلى “التوقف عن فرض الرقابة المشددة وتقديم بيانات دقيقة للعالم”، معتبرًا أن الشعوب قادرة على الحكم بنفسها على نتائج الهجمات.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن القوات الأمريكية استخدمت قواعدها في المنطقة لتنفيذ غارة استهدفت منزلين سكنيين في جزيرة قشم باستخدام قنابل خارقة للتحصينات، ما أدى، بحسب البيان، إلى مقتل أب وأم وأحد أطفالهما وإصابة طفلين آخرين.

وأضاف أن الرد الإيراني جاء عبر القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، التي استهدفت بعدة صواريخ باليستية قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، مؤكدًا أن الهجوم استهدف مربض طائرات “إف-35” الأمريكية وحظيرة صيانتها.

وزعم الحرس الثوري أن الهجوم أدى إلى تدمير ثلاث طائرات من طراز “إف-35″، وإلحاق أضرار جسيمة بثلاث طائرات أخرى، إضافة إلى مقتل عددٍ من الضباط والفنيين وأطقم الصيانة الأمريكية داخل القاعدة.

كما وجه الحرس الثوري رسالة إلى الشعب الأردني، قال فيها إن “تعاون قطاعات من النخب الأردنية ضيق الخناق على العدو”، مؤكدًا استمرار ما وصفه بالنضال حتى خروج القوات الأمريكية من المنطقة.

وفي تطور آخر، نشرت وكالة “فارس” صورًا فضائية جديدة قالت إنها توثق أضرارًا في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت بعد هجوم إيراني استهدف منشآت أمريكية.

وأفادت منصة “Soar Atlas” المتخصصة في الخرائط والصور الفضائية بأنها حللت صورًا حديثة للقاعدة، مشيرة إلى ظهور آثار احتراق واسوداد في جزءٍ من منطقة المستودعات التي تستخدمها القوات الأمريكية، بما قد يشير إلى تعرضها لأضرار.

وكان الحرس الثوري أعلن في وقت سابق أن الهجوم على قاعدة علي السالم أدى إلى اشتعال النيران وتدمير حظيرتين للطائرات المسيّرة وخزان وقود للطائرات والمروحيات العسكرية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن هجومًا إيرانيًا استهدف مبنى تابعًا لإحدى الشركات الصينية شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد غير مسبوق للتوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تبادل للهجمات والتصريحات، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها على أمن المنطقة وحركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

ويُذكر أن هذه الادعاءات بشأن حجم الأضرار والخسائر في القواعد الأمريكية تستند إلى بيانات وتصريحات صادرة عن الجانب الإيراني، في حين تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن دفاعاتها اعترضت الهجمات ولم تسجل أضرارًا في قواعدها أو معداتها.