إيران.. الكشف عن عن طائرة «حديد 110» الانتحارية بمواصفات «غير مسبوقة» (فيديو)

في أحد أحدث إنجازات وزارة الدفاع الإيرانية، كشفت إيران عن “الطائرة المسيرة “حديد 110″ المزودة بمحرك نفاث”.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، ” وتتميّز “حديد 110″ بتصميم مثلثي الشكل، وتعتمد على محرك نفاث لتنفيذ مهامها الانتحارية”.

وأفادت الوسائل “بأنه وخلال زيارة القائد العام للقوات المسلحة، علي الخامنئي، لمعرض إنجازات الصناعات الدفاعية الإيرانية تحت اسم “اقتدار 1403″، تم عرض أحدث التطورات والقدرات في مجالات الدفاع الجوي، الصواريخ الباليستية والكروز، الذخائر الذكية، الفضاء، الطائرات المسيّرة، الطيران، السفن البحرية والطاقة”.

وفي وقت سابق، أشاد المرشد الإيراني علي خامنئي، بـ”التقدم الدفاعي المذهل الذي حققته إيران، خاصة في ظل الحظر المستمر من قبل الأعداء”.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، الأحد الماضي، “إزاحة الستار عن النسخة المطورة من منظومة الدفاع الجوي “باور 2-373”.

وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية، “بأنه تمت إزاحة الستار عن المنظومة خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لمعرض إنجازات وزارة الدفاع الإيرانية في مجال الجوفضاء، حيث تم عرض صور هذه المنظومة الجديدة لأول مرة”.

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني، أن “تطوير القدرات الدفاعية والتقنيات الفضائية الإيرانية، يأتي في إطار الردع وليس لأغراض هجومية، مشيرًا إلى أن هذه القوة تضمن حماية السيادة الوطنية وردع أي تهديدات محتملة”.