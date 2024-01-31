إيران تؤكد أنها سترد على أي تهديد من قبل الولايات المتحدة

حذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي اليوم الأربعاء، من إن بلاده سترد على أي تهديد من الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن سلامي قوله “نسمع تهديدات من المسؤولين الأمريكيين.. نقول لهم إنكم اختبرتمونا بالفعل ونعرف بعضنا بعضا الآن، لن نترك أي تهديد دون رد”.

وتأتي تصريحات سلامي في وقت تبحث فيه واشنطن طريقة الرد على مقتل جنود أمريكيين على يد مسلحين تقول أنهم متحالفين مع طهران في الأردن.

وكان الحرس الثوري الإيراني استهدف في يناير 2020 قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في العراق، بعد غارة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد أدت إلى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

من جهته حذر مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني اليوم، من أن طهران سترد ردا حاسما على أي هجوم يستهدف أراضيها أو مصالحها أو رعاياها في الخارج.

وقُتل عدد من أفراد الحرس الثوري الإيراني في ضربات إسرائيلية في سوريا، حيث لقي خمسة حتفهم في 20 يناير واثنان آخران في 25 ديسمبر كانون الأول.

واستهدفت غارة إسرائيلية أخرى يوم الاثنين الماضي ما وصفته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأنه “مركز استشاري عسكري إيراني” في سوريا، مما أدى إلى مقتل اثنين.

وكانت إيران هاجمت في 15 يناير “مقر تجسس” إسرائيلي في إقليم كردستان العراق.