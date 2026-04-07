إيران تحذر من إغراق المنطقة بـ«ظلام دامس»

حذّر مصدر إيراني رفيع من تداعيات خطيرة قد تطال المنطقة بأكملها في حال نفذت الولايات المتحدة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصف محطات الكهرباء والجسور داخل إيران، في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة «رويترز»، إن استهداف محطات الكهرباء الإيرانية قد يؤدي إلى رد واسع النطاق قد يطال البنية التحتية للطاقة في المنطقة، ما قد يتسبب في انقطاع واسع للكهرباء ويغرق دولًا في «ظلام دامس»، بما في ذلك السعودية.

كما حذر من أن خروج الوضع عن السيطرة قد يدفع حلفاء طهران إلى إغلاق مضيق باب المندب، وهو أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية للتجارة العالمية.

وأضاف المصدر أن إيران لن تقبل بفتح مضيق هرمز مقابل ما وصفه بـ«وعود جوفاء»، مؤكدًا أن الضغوط الأميركية لن تدفع طهران إلى التراجع، وأن أي مرونة إيرانية في المفاوضات مشروطة بإبداء واشنطن مرونة مماثلة، مشددًا على أنه «لا مفاوضات مع الولايات المتحدة» في الوقت الراهن.

وكشف المصدر أن قطر نقلت رسالة من طهران إلى واشنطن تتعلق بالتهديدات الأميركية باستهداف محطات الكهرباء، في إشارة إلى استمرار الوساطات الإقليمية رغم تصاعد التوترات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة العسكرية منذ أواخر فبراير، عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية داخل إيران، ما دفع طهران إلى الرد بهجمات على أهداف إسرائيلية وأميركية في المنطقة.

وكان ترامب هدد في وقت سابق بتدمير الجسور ومحطات توليد الطاقة في إيران إذا لم تستجب طهران للمطالب الأميركية، وعلى رأسها إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، وهو ممر حيوي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط والغاز في العالم.