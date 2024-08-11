إيران تدعو إسرائيل إلى انتظار العقاب

قال محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، إن “الثأر لدم رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، الذي اغتيل 31 يوليو في طهران، هو واجب ديني ووطني”.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، إنه “وفقا لتوجيهات المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران فإننا نعتبر أن الثأر لهنية الذي استشهد على أرضنا واجب ديني ووطني”، وتابع: أنه “على الكيان الصهيوني أن ينتظر العقاب”.

وأضاف قاليباف، أن “مجرزة مدرسة التابعين” في مدينة غزة، أثبتت أن إسرائيل وصمة عار على البشرية جمعاء ولا تفهم سوى لغة القوة”، مشددا “على أنه على الدول الإسلامية اتخاذ إجراءات عملية لدعم الشعب الفلسطيني لوقف آلة الحرب الإسرائيلية”.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، “إن إيران سترد بشكل قانوني وحاسم على اغتيال “هنية”.

وقال علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني في الشؤون السياسية، “إن الإجراءات القانونية والدبلوماسية والإعلامية قد اتخذت لمعاقبة إسرائيل“.