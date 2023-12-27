إيران ترفض اتهامات الطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي، أن بلاده “لم تقم بأي نشاط جديد” وأنها تتابع نشاطها النووي السابق ضمن الأطر والمعايير الخاصة.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن اسلامي قوله في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة الايرانية اليوم “ان التسييس الاعلامي الذي بدأ من جديد حول تخصيب اليورانيوم في ايران ليس بالأمر الجديد وقد جاء في تقرير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وأكد اسلامي ان هذا الكلام هو ضجيج اعلامي معلوم الدوافع والاسباب، وهو يأتي اثر الأوضاع الجديدة التي رسمتها حرب غزة لهم ، فهؤلاء يحاولون اثارة الاجواء لحرف تركيز الرأي العام عما يجري في غزة نحو ايران، وأهدافهم واضحة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت أمس إن “طهران تراجعت عن تباطؤ في معدل تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة القريبة من المستوى المطلوب لتصنيع أسلحة” وزادت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة من اليورانيوم-235 إلى حوالي تسعة كيلوجرامات شهريا.