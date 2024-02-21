إيران ترفض اقتراح رئيس وكالة الطاقة الذرية بزيارتها

أعلنت طهران رفضها اقتراحا بأن يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، البلاد الشهر المقبل.

ونقلت وكالة رويترز ، عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، قوله: إن إجراء زيارة الشهر المقبل غير مرجح بسبب جدول الأعمال المزدحم.

وأضاف إسلامي، ان تواصل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر بصورة طبيعية وتجري المناقشات لحل أوجه الالتباس وتطوير التعاون.

وأضاف إسلامي: إن جروسي تلقى دعوة لحضور المؤتمر الدولي الأول للطاقة النووية في إيران في مايو أيار.

وكان جروسي، قال قبل أيام لوكالة رويترز: إن إيران لا تزال تخصب اليورانيوم بمعدل مرتفع يبلغ حوالى سبعة كيلوجرامات شهريا إلى درجة نقاء 60 بالمئة رغم تباطؤ وتيرة التخصيب قليلا منذ نهاية العام الماضي.