إيران تستعدّ لإطلاق القمرين الاصطناعيين «كوثر وهدهد»  

في أحدث تعاون بمجال الفضاء، أعلنت إيران “إرسال قمرين اصطناعيين منتجين محلياً إلى روسيا، لإطلاقهما في الفضاء بواسطة مركبة فضاء روسية”.

وبحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية، “أرسل القمران الصناعيان “كوثر” و”هدهد”، اللذان صنعتهما شركة إيرانية خاصة، إلى روسيا يوم الجمعة 11 أكتوبرلإطلاقهما إلى المدار”.

ووفق الوكالة، “القمر الصناعي “كوثر” يمكنه التقاط صور عالية الدقة ويساعد في رسم الخرائط، في حين أن “هدهد” هو قمر صناعي للاتصالات”.

وفي فبراير الفائت، أرسلت روسيا قمرين صناعيين إيرانيين إلى الفضاء، وبدأ تطوير القمر الصناعي للاستشعار عن بعد عالي الدقة “كوثر” في عام 2019، ويمكن استخدام “كوثر” في الزراعة، وإدارة الموارد الطبيعية، ومراقبة البيئة، وإدارة الكوارث، فيما تم تصميم وبناء “هدهد” خلال عام للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ويمكن استخدامه في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها سوى إمكانية ضئيلة للوصول إلى الشبكات الأرضية، وبدأ بناء القمر الصناعي “كوثر” في عام 2019، وتبعه “هدهد” الذي اكتمل خلال عام واحد، بناءً على الخبرة المكتسبة من “كوثر”.