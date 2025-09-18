إيران تشترط تدابير خاصة لاستئناف تفتيش «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»

صرح محمد إسلامي، نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية، اليوم الخميس، بأن الاستئناف الكامل لعمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروط باتخاذ تدابير خاصة لحماية المنشآت النووية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير.

وأشار إسلامي إلى أن الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف منشآت نووية خاضعة للضمانات، يمثل الأول من نوعه في التاريخ، وأن الوضع الحالي في إيران “يشبه ظروف الحرب” نتيجة استمرار تهديدات إسرائيل.

وأوضح أن طهران والوكالة توصّلتا في 9 سبتمبر الجاري إلى اتفاق لوضع آليات ضمانات جديدة في إطار “ظروف ما بعد الحرب”، مع استمرار عمليات تفتيش داخلية محدودة، بما في ذلك في محطة بوشهر للطاقة.

وتشهد المنطقة توترات منذ هجوم إسرائيل على إيران في 13 يونيو 2025، الذي أدى إلى تبادل الضربات بين الطرفين لمدة 12 يومًا، شملت تدخل الولايات المتحدة، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب رسميًا.

إيران: لا عوائق أمام تطوير التعاون مع روسيا وتعزيز الاتفاقيات الثنائية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اجتماعه مع وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف أن طهران لا ترى أي عوائق أمام تطوير التعاون مع موسكو، مشدداً على أهمية تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتوفير جميع القنوات اللازمة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

وأضاف بزشكيان أن نجاح التعاون بين إيران وروسيا يثبت نهاية عهد الأحادية القطبية، ويتيح تحقيق النمو والتنمية دون الاعتماد على القوى التي تفضل النهج الأحادي. من جانبه، شدد تسيفيليف على أن العقوبات والضغوط لن توقف التعاون بين البلدين.

وجاء الاجتماع بعد لقاء سابق بين الرئيسين الإيراني والروسي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين الصينية، حيث ناقش الطرفان مختلف جوانب الأجندة الدولية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، وأكد بزشكيان عزمه إزالة أي عقبات أمام تنفيذ الاتفاقيات الثنائية.