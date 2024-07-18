إيران تعتزم تسلم 300 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يوميا

أعلنت طهران أنها ستتسلم 300 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يوميا، وذلك بموجب اتفاق جرى إبرامه في الآونة الأخيرة مع موسكو.

وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم الأربعاء، إنه “بموجب العقد الذي يمتد لـ30 عاما، سيتم تصدير فائض الغاز المستورد من روسيا، إلى دول أخرى في المنطقة”.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فقد أشار أوجي إلى أن “القيمة المالية السنوية لهذا العقد تتراوح بين 10 و12 مليار دولار”.

وكانت شركة الطاقة الروسية العملاقة “غازبروم”، قد وقّعت مذكرة تفاهم، في يونيو/حزيران الماضي، مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لتوريد الغاز عبر خط أنابيب إلى إيران.

وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي، قد صرح في وقت سابق، بأن “الاتفاقية التي تم توقيعها بين إيران وروسيا، بشأن نقل الغاز، ستحول طهران إلى مركز للغاز في المنطقة.

ومنذ أيام، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، مجتبى دميرجي، أن بلاده ستوقع “قريبا” اتفاقية للتعاون الشامل مع روسيا.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أضاف دميرجي، أن “الاتفاقية مدرجة على جدول أعمال العلاقات بين البلدين، منذ ما يقرب من عامين”.

يشار إلى أنه تم الإعلان عن اتفاقية التعاون، والتي تصل مدتها إلى 20 عاما، قبل نحو عامين ونصف، خلال زيارة للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، إلى موسكو، واجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحينها أعلن رئيسي أن “هذا الاتفاق سيكون بمثابة خارطة طريق لتحقيق قفزة في العلاقات الشاملة بين البلدين”.