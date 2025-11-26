إيران تعلن رفع أسعار الوقود لـ«ترشيد الاستهلاك»

أعلنت السلطات الإيرانية عن رفع أسعار الوقود المدعوم اعتبارًا من ديسمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى إصلاح هيكل الدعم وترشيد الاستهلاك، وفق ما نقلت وكالة “تسنيم”.

وقالت الوكالة إن الحكومة ستفرض رسومًا قدرها 50 ألف ريال إيراني للتر على السيارات التي تستخدم بطاقات الطوارئ، والتي تتيح للسائقين شراء الوقود في حال عدم امتلاكهم البطاقة الذكية.

ويبلغ سعر لتر الوقود عبر البطاقة الذكية حاليًا 15 ألف ريال للحد الأقصى 60 لترًا، و30 ألف ريال للحد الأقصى 100 لتر. ويُقدّر السعر الجديد بواقع 10% من تكلفة شراء الدولة لتر واحد من الوقود من المصافي.

ويشير التقرير إلى أن الإنتاج المحلي من الوقود يبلغ حوالي 110 ملايين لتر يوميًا، فيما يصل الطلب المتزايد إلى نحو 140 مليون لتر يوميًا، بسبب السيارات منخفضة الكفاءة، والتهريب، وارتفاع حرارة الصيف.

وحذر المسؤولون من أن الأسعار المدعومة حاليًا تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة، وتدفع نحو الاستهلاك غير الأمثل وتشجع على الاستيراد.

وتنص وثيقة مجلس الوزراء على أن أصحاب السيارات المتعددة سيتمكنون من استخدام حصص البطاقة الذكية لسيارة واحدة فقط، بينما ستدفع السيارات الحكومية، والجديدة، والمستوردة السعر الأعلى.

ومن المتوقع أن تشمل التغييرات المقبلة، المقررة في فبراير 2026، خفض حصص الغاز للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، وهي فئة كبيرة من سيارات الأجرة في البلاد.

هذا ودخلت البطاقات الذكية للوقود حيز التنفيذ في 2007 لتوزيع الحصص المدعومة على السيارات بشكل منظم، في ظل ارتفاع الطلب المحلي وقيود الإنتاج. ومنذ ذلك الحين، شهدت إيران عدة زيادات في أسعار الوقود ضمن برامج إصلاح الدعم.