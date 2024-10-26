إيران تعلن مقتل جنديين خلال التصدي للهجوم الإسرائيلي

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية، “مقتل جنديين اثنين من الجيش الإيراني خلال التصدي للهجوم الإسرائيلي الإجرامي فجر اليوم”.

في السياق، أفادت مصادر مطلعة لوسائل إعلام أمريكية، بأن إسرائيل “أخطرت إيران مسبقا بالمواقع، التي ستتعرض للهجوم”.

وبحسب المصادر، تضمنت الرسالة الإسرائيلية “تحذيرا من الرد، بهدف الحد من تبادل الهجمات المستمر بين الطرفين وتجنب تصعيد أوسع”.

وأوضح أحد المصادر أن “الرسالة وصلت إلى الإيرانيين عبر عدد من الوسطاء”، مشيرًا إلى أن “إسرائيل حددت في رسالتها المواقع المستهدفة وأكدت تجنب مواقع أخرى”.

وأضاف المصدر وفق وكالة سبوتنيك، أن “إسرائيل هددت برد أقوى في حال قامت إيران بالتصعيد، خاصة إذا أسفر الهجوم عن إصابات بين المدنيين الإسرائيليين”.

وفي وقت سابق من فجر اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، “أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت “ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية”.

السعودية تصدر “بيانا عاجلا” بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، “الهجوم الإسرائيلي على إيران”، مؤكدة رفضها لـ”استمرار التصعيد في المنطقة”.

وحثّت الخارجية السعودية، في بيان لها، “كافة الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد”، مؤكدة رفض المملكة لـ”توسيع رقعة الصراع، الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة”.

وأكد البيان أن “الاستهداف العسكري لإيران يعد انتهاكا للسيادة والقوانين الدولية”، داعيا “المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه خفض التصعيد وإنهاء الصراعات في المنطقة”.

سلطنة عُمان: اسرائيل تهدد بجر المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار

أعلنت سلطنة عُمان إدنتها القصف الإسرائيلي على إيران، داعية المجتمع الدولي لوضع حد لـ”الانتهاكات السافرة” على أراضي دول الجوار الإقليمي.

وجاء في بيان الخارجية العُمانية حول القصف الإسرائيلي: “تصعيد يُغذي دوامة العنف ويقوّض الجهود الرامية للتهدئة وخفض التوتر واحتواء الأزمات عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية”.

ماليزيا: يدفع المنطقة نحو صراع أوسع

دانت وزارة الخارجية الماليزية اليوم السبت الهجوم الإسرائيلي على إيران، مؤكدة أنها تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وتضعف الاستقرار الإقليمي بشدة.

ودعت الخارجية في بيان لها إلى “الوقف الفوري للأعمال العدائية وإنهاء دوامة العنف”.

وأكدت أن “استمرار الإجراءات الإسرائيلية يلحق أضرارا جسيمة بأمن واستقرار مستقبل الشرق الأوسط ويدفع المنطقة نحو صراع أوسع”.

كما نصحت ماليزيا مواطنيها المقيمين في إيران بالحفاظ على هدوئهم وتوخي الحذر، واتباع أحدث التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية.

“حماس”: عدوان فاشي يؤكد طبيعة كيان الاحتلال المجرم

وفي بيان لها، دانت حركة “حماس” الهجوم الإسرائيلي، وقالت: “العدوان الفاشي يؤكد من جديد، طبيعة كيان الاحتلال المجرم، الذي لا يزال يستبيح دماء المدنيين الأبرياء في قطاع غزة ولبنان وغيرهما من شعوبنا العربية والإسلامية”.