إيران تعلّق على نشر منظومة «ثاد» الأمريكية في إسرائيل

علق وزیر الدفاع الإيراني العمید عزیز نصیر زاده، “علی تزوید الولایات المتحدة إسرائيل بمنظومات “ثاد” المضادة للصواريخ”.

وقال وزیر دفاع إيران: “إن منظومة “ثاد” ليست جديدة لافتا إلى أنها “كانت موجودة من قبل”، مضيفا: “نحن نقيم تصرفات العدو هذه بمثابة الحرب النفسية ولا توجد هناك أیة مشكلة”، وقال:”تهديدات الكيان الصهيوني لیست بجدیدة”.

وأمس، أعلن البنتاغون الأمريكي، وصول فريق من الخبراء الأمريكيين إلى إسرائيل والعناصر الأولية اللازمة لتشغيل بطارية الدفاع الجوي الصاروخية “ثاد” لصالح الجيش الإسرائيلي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية: “في غضون الأيام المقبلة يستمر وصول أفراد عسكريين أمريكيين إضافيين ومكونات بطارية “ثاد” إلى إسرائيل”.

وأكد البنتاغون أن بطارية “ثاد” ستكون قادرة على العمل بكامل طاقتها في المستقبل القريب، موضحا أنه “لأسباب أمنية تتعلق بالعمليات، لن نناقش الجداول الزمنية”.

وشدّد البنتاغون أن نشر بطارية “ثاد” في إسرائيل يؤكد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن إسرائيل والدفاع عن الأمريكيين في إسرائيل من أي هجمات صاروخية باليستية من قبل إيران”.

وكان “البنتاغون” أعلن أن الوزير أوستن، وجّه “بنشر منظومة الدفاع الجوي الصاروخي بعيدة المدى “ثاد” وطاقمها التشغيلي في إسرائيل للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية هناك”.