إيران تكشف تفاصيل هامّة عن اتفاق الغاز مع روسيا!

كشف وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، تفاصيل بشأن خط أنابيب الغاز المقرر إنشاؤه، لاستيراد الغاز من روسيا.

وبحسب وكالة أنباء “مهر” الإيرانية، أكد أوجي، “أن عملية بناء خط الأنابيب، الذي ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى إيران، كان تطورا مهما وغير مسبوق في تاريخ طهران”، مضيفا: “إن قيمة التعاقد مع روسيا على خط أنابيب الغاز، ستتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار سنويا”.

وأشار إلى أن “23 مصنعا لمعالجة الغاز تنتج حاليا 850 مليون متر مكعب من الغاز الحلو يوميا، كما أن مشروع نقل الغاز الجديد سيوفر إمكانية استيراد الغاز من روسيا بشكل كبير”، مشيرا إلى أن “روسيا مع تكنولوجيا بناء خط أنابيب الغاز في قاع البحر، وافقت على دفع تكلفة تنفيذ المشروع”.

وأضاف أن “تنفيذ خط الأنابيب الجديد سيضمن توصيل الغاز المحلي بشكل مستدام من ناحية، وسيزيد من قدرة تصدير الغاز واستمراريته من ناحية أخرى”.

ولفت إلى أن “هذا العقد الذي تبلغ مدته 30 عاما، من الممكن أن يكون تتويجا لنهج دبلوماسية الطاقة للرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، والذي بالإضافة إلى إزالة الخلل في الغاز الطبيعي المحلي، سيحول إيران إلى مركز للغاز الطبيعي في المنطقة، مع تركه آثارا كبيرة على العلاقات الاقتصادية والسياسية والتجارة”.

يذكر أن “إيران وروسيا تمتلكان 60% من احتياطيات الغاز في العالم، وفي أواخر شهر يونيو الماضي، وقّعت شركة الغاز الوطنية الإيرانية وشركة “غازبروم” الروسية، مذكرة تفاهم لنقل الغاز من روسيا إلى إيران”.