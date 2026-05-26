إيران تهدد: ردّنا سيتجاوز الإقليم.. خامنئي يوجه رسالة إلى «الحكومات الإسلامية»

حذّر الناطق باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارتشي من أن أي اعتداء جديد على إيران سيُقابل بردّ يتجاوز حدود الإقليم، مع التلويح بإجراءات قد تشمل منع خروج النفط من المنطقة، وذلك عقب ضربات نُسبت إلى الولايات المتحدة استهدفت مواقع في جنوب إيران.

وبحسب مصادر محلية، شنت طائرات حربية أمريكية وإسرائيلية ضربات ليلية استهدفت زوارق إيرانية في محيط جنوب جزيرة لارك، ما أسفر عن مقتل عدد من المواطنين الإيرانيين، بينهم ثلاثة تم التعرف على أسمائهم وهم: عباس إسلامي، وقدرة زرنغاري، وعبد الرضا غلزاري، في حين لم تُعلن الحصيلة النهائية بعد.

وفي المقابل، أعلن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أن القوات الأمريكية نفذت ما وصفه بـ”ضربات دفاعية” في جنوب إيران، استهدفت منصات إطلاق صواريخ وقوارب كانت تحاول زرع ألغام في المنطقة، مؤكدًا أن العمليات تأتي في إطار حماية القوات الأمريكية.

ونقلت شبكة “فوكس نيوز” عن المتحدث أن الضربات ركزت على أهداف بحرية وصاروخية يُعتقد أنها كانت تشكل تهديدًا مباشرًا للملاحة في المنطقة.

وعلى خلفية هذا التصعيد، أكد أبو الفضل شكارتشي في تصريحات إعلامية أن إيران “مستعدة للحرب”، مشيرًا إلى أن أي مواجهة جديدة مع الولايات المتحدة أو إسرائيل ستشهد ردودًا مختلفة تتضمن مفاجآت وتكتيكات جديدة، على حد وصفه.

وأوضح أن طهران أعدّت قائمة بأهدافها في حال اندلاع مواجهة جديدة، مؤكدًا أن نطاق الرد لن يقتصر على الحدود الإقليمية، بل سيتجاوزها ليشمل ما وصفه بـ”نقل المواجهة إلى خارج المنطقة”.

كما حذّر من أن إيران ستلجأ إلى منع تصدير النفط من المنطقة إذا تم تقييد صادراتها النفطية، لافتًا إلى أن بلاده ستتعامل مع مضيق هرمز بوصفه ممرًا استراتيجيًا يخضع لإدارة “حازمة وقاطعة” لضمان الأمن وحماية التجارة الدولية، بحسب تعبيره.

خامنئي يوجّه رسالة للحكومات الإسلامية: شعوب المنطقة لن تبقى دروعًا للقواعد الأمريكية

دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الحكومات الإسلامية إلى التضافر من أجل ما وصفه بنهضة الأمة الإسلامية وحل مشكلاتها، مؤكدًا أن شعوب المنطقة وأراضيها “لن تكون بعد اليوم دروعًا للقواعد الأمريكية”، وفق ما ورد في رسالته الموجهة إلى الدول الإسلامية.

وقال خامنئي إن مناسك الحج تحمل رموزًا ومعاني روحية عميقة، معتبرًا أنها تمثل دعوة للبشرية نحو “التحرر من قيود الشيطان وأعوانه”، على حد تعبيره.

وأضاف في رسالته أن على الدول الإسلامية أن تتعاون على البر والخير، وأن تتجه نحو توحيد الجهود لمعالجة أزمات العالم الإسلامي، مشددًا على أن “عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء”، وأن مرحلة جديدة في المنطقة لن تسمح بعودة النفوذ السابق للقواعد الأمريكية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لن تجد “نقطة آمنة لممارسة ما وصفه بالإجرام أو لإقامة قواعد عسكرية في المنطقة”، معتبرًا أن النفوذ الأمريكي يتراجع تدريجيًا في الشرق الأوسط.

وتطرق خامنئي إلى ما وصفه بدور “سلاح الله أكبر” في تعزيز وحدة ما سماه بمحور المقاومة، مشيرًا إلى امتداد هذا التعاون من إيران إلى عدد من الدول في المنطقة، بينها لبنان وفلسطين والعراق وسوريا واليمن وأفغانستان وباكستان، إضافة إلى دول إفريقية، وفق تعبيره.

كما تحدث عن تطورات الصراع في المنطقة، معتبرًا أن “جبهة المقاومة” حققت إنجازات في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، على حد وصفه، مشيرًا إلى استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في عمليات عسكرية في سياق ما سماه “الدفاع عن الأمة الإسلامية”.

وفي سياق رسالته، شدد على أن ما يُعرف بشعاري “الموت لأمريكا” و“الموت لإسرائيل” سيبقى حاضرًا في خطاب ما وصفه بـ“الأمة الإسلامية والمستضعفين”، معتبرًا أنهما يعكسان حالة من المواجهة المستمرة مع السياسات الأمريكية والإسرائيلية.

كما وصف إسرائيل بأنها “كيان مهتز” يقترب من نهايته، في تكرار لخطاب سياسي إيراني تقليدي يتناول الصراع الإقليمي القائم.

قطر تنفي مزاعم عرض 12 مليار دولار على إيران وتؤكد: روايات غير دقيقة تستهدف تعطيل الدبلوماسية

نفت وزارة الخارجية القطرية صحة التقارير التي زعمت أن دولة قطر عرضت مبلغ 12 مليار دولار على إيران بهدف ضمان التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، واصفة تلك المزاعم بأنها “غير دقيقة وتفتقر إلى المصداقية”.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في منشور عبر منصة “إكس”، إن ما يتم تداوله بشأن عرض مالي بهذا الحجم لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن هذه الروايات يجري الترويج لها من قبل أطراف تسعى إلى تقويض الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأوضح الأنصاري أن الدبلوماسية القطرية، التي تتم بالتنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين، معروفة وواضحة، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا تعدو كونها محاولات للتشويش على دور دولة قطر بوصفها طرفًا موثوقًا في دعم مسارات السلام.

وفي سياق متصل، أكد الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ناقش خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل دعم التهدئة وخفض التصعيد.

وأشار البيان إلى أن الاتصال تناول أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، مع التركيز على ضمان أمن الملاحة البحرية وحماية الممرات الاستراتيجية الحيوية، إضافة إلى استقرار سلاسل الإمداد والطاقة العالمية.

كما أوضح البيان أن المباحثات تطرقت إلى دعم المبادرات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الجهود التي تقودها باكستان، بهدف تجنب المزيد من التوترات في المنطقة وصون الأمن والسلم الدوليين.