إيران.. جاهزة للتحاور والتفاوض مع واشنطن.. لكن “بشرط”

وقال الرئيس الايراني حسن روحاني إنه “في حال كانوا على استعداد لرفع العقوبات، فإننا جاهزون للتحاور والتفاوض حتى على مستوى قادة الدول الست”، في إشارة إلى الدول التي أبرمت الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، أي الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وفي مايو 2018، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، بسبب تمادي إيران في أنشطة تزعزع استقرار الشرق الأوسط، واعتبر “الصفقة” المبرمة مع طهران الأسوأ في تاريخ الديبلوماسية.

وراهن ترامب على عقوبات شديدة لإجبار ايرانعلى الجلوس مجددا إلى طاولة المفاوضات، لكن طهران رفضت الحديث عن تسوية جديدة تحت لغة التهديد.

وألحقت العقوبات الأميركية، ضررا كبيرا بالاقتصاد الإيراني، وعاشت البلاد، مؤخرا، على وقع احتجاجات عارمة بسبب الزيادة في أسعار الوقود، وقالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من مئتي شخص لقوا مصرعهم في حملة القمع ضد المحتجين.