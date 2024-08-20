إيران: سنعاقب إسرائيل في الزمان والمكان المناسب

قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، إن “الثأر لـ”هنية”، أمر حتمي”، مؤكدا أن “إيران ستعاقب اسرائيل في الزمان والمكان المناسب، بسبب اغتيالها “هنية” على أراضيها”.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أكد العميد علي فدوي، أن “الضجة في إسرائيل بسبب انتظار الرد الإيراني أصعب عليهم من الموت وهم ينتظرون ردنا ليلاً نهاراً”.

وأكد العميد فدوي، أن “الكيان الصهيوني الغاصب ارتكب جريمة كبرى من خلال اغتياله هنية، وسيعاقب هذه المرة أشد من ذي قبل”.

هذا وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، وأحد حراسه الشخصيين، بعد استهداف مقر إقامتهما في طهران في 31 يوليو الماضي، وكذلك اغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.