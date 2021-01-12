إيران.. سننتج 120 كلغ من اليوارنيوم المُخصب بنسبة 20%

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أكد اليوم الثلاثاء، أن طهران “ستنتج 120 كيلوغراما من اليوارنيوم المخصب بنسبة 20%، في غضون 8 أشهر”.

وقال كمالوندي: “يمكننا إعادة تأهيل مفاعل أراك السابق للماء الثقيل بغضون شهرين ونصف”، مشيرا إلى أنه “لا أحد في العالم اليوم، يعتقد أن إيران تسعى لإنتاج سلاح نووي”.

ووفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في وقت سابق، إلى أن بلاده “تنتج الماء الثقيل بما يغطي حاجتها، فضلا عن تصديره إلى 8 دول في العالم”.