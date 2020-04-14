عربي ودولي

إيطاليا: ارتفاع جديد في وفيات الأطباء بـ«كورونا»

عين ليبيا | نُشر الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 14:52
حجم الخط
طباعة
عربي ودولي
عدد الضحايا بين الأطباء ارتفع الى 112 [aa]

أفادت مصادر صحية إيطالية، بزيادة جديدة في القائمة المحزنة بالأطباء الذين فقدوا حياتهم في خضم انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال الاتحاد الوطني للجراحين وأطباء الأسنان في نشرة أصدرها اليوم الثلاثاء، إن عدد الضحايا بين الأطباء ارتفع الى 112، بزيادة 3 أشخاص عن الرقم المعلن في النشرة السابقة يوم 10 أبريل.

وأوضح أن الأسماء الجديدة هي لكل من أخصائي العلاج التلطيفي فابيو روبينو، طبيب الأسنان جوفاني ستانياتي وطبيب القلب جوفاني ديلنيفو.

محتوى ذو صلة
مصر.. إنتاج 200 ألف جرعة لدواء يُستخدم في علاج كورونا

وفي وقت سابق أفادت صحيفة “الوطن” السورية بوفاة خمسة أطباء من الجالية السورية في إيطاليا بفيروس كورونا إضافة إلى طبيب أردني وآخر فلسطيني لبناني.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

اقرأ أيضا

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

أرسل إلى صديق