إيطاليا تتخذ خطوة تاريخية لمكافحة «العنف ضد النساء»

أقر البرلمان الإيطالي، قانونًا جديدًا يجرم قتل النساء ويعاقب عليه بالسجن المؤبد، في خطوة تعتبر تاريخية لتعزيز حماية المرأة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وجاء التصويت بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما أعطى هذا القرار دلالات رمزية قوية.

وحصل القانون على دعم حزبين رئيسيين، أحدهما من أغلبية يمين الوسط والآخر من يسار الوسط في المعارضة، حيث أقر القانون بأغلبية 237 صوتًا في مجلس النواب.

ويأتي القانون، المدعوم من حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، استجابة لسلسلة من جرائم القتل وأعمال العنف التي استهدفت النساء في إيطاليا خلال السنوات الأخيرة.

ويتضمن القانون تدابير صارمة ضد جميع الجرائم المرتبطة بالنوع الاجتماعي، بما في ذلك المطاردة، ونشر المواد الإباحية بهدف الانتقام، والعنف الأسري، والتحرش، كما يعزز العقوبات لتصل إلى السجن مدى الحياة للجرائم الأشد خطورة.

وأكدت الحكومة الإيطالية أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للنساء وحماية حقوقهن الأساسية، ويهدف إلى تقليل الظواهر المقلقة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في البلاد.

وشهدت إيطاليا في العقد الأخير تصاعدًا ملحوظًا في جرائم العنف ضد النساء، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تشريعية قوية، بما في ذلك زيادة العقوبات على القتل والاعتداءات، واعتبار العنف القائم على النوع الاجتماعي جريمة واضحة المعالم في القانون الجنائي الإيطالي.