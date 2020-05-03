إيطاليا.. تسجيل أقل عدد وفيات وإصابات بكورونا منذ إعلان الإغلاق العام

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الأحد، تسجيل 174 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أدنى مستوى منذ اليوم الأول لحالة “الإغلاق العام” في الـ10 من مارس الماضي.



وبحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”، فإن حصيلة الوفيات في البلاد بلغت قبل ليلة من أول تخفيف لإجراءات الإغلاق رسميًا 28 ألف و884 حالة وفاة، وتعد ثاني أكثر البلدان تسجيلًا للوفيات بعد الولايات المتحدة.

وسجلت البلاد 1389 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أدنى معدل منذ الأسبوع الأول من مارس الماضي.

يأتي ذلك في حين، فرضت الحكومة الإيطالية برئاسة جوزيبي كونتي سلسلة من القيود مع اجتياح الوباء النصف الشمالي من البلد، الذي يعد البقعة الأولى الذي تصاب بشدة بالفيروس في أوروبا.

وأعلنت الحكومة الإقامة في المنزل بمنطقة لومبارديا في ميلانو ومنطقتين مجاورتين مسؤولتين عن 45% من الناتج الاقتصادي الإيطالي في 8 مارس، وتم توسيع نطاق القرار ليشمل جميع أرجاء البلاد.

وأغلقت الحكومة الإيطالية جميع المتاجر باستثناء الصيدليات ومحلات البقالة في 12 مارس، وجميع المصانع غير الأساسية بعد 10 أيام.

هذا وسيسمح التخفيف غدًا الاثنين للإيطاليين بزيارة الحدائق والمعارف القريبين لأول مرة منذ تسعة أسابيع.

وستظل معظم الشركات مغلقة لمدة أسبوعين آخرين، ومن المقرر أن تبدأ الحانات والمطاعم السماح للعملاء بالجلوس في الأول من يونيو القادم.