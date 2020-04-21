إيطاليا تعتزم تخفيف إجراءات العزل المفروضة ضد كورونا

يجب أن نتصرف على أساس خطة (إعادة فتح) على المستوى الوطني [سبوتنيك]

قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، إن بلاده ستعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي خططا لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للجد من كورونا ،على أن يتم تطبيق الخطط بدءا من 4 مايو المقبل.

وكتب كونتي في منشور نشره على حسابه في فيسبوك: “أتمنى لو كان بوسعي أن أقول، لنفتح كل شيء فورا، ونبدأ صباح الغد، لكن هذا سيكون قرارا غير رشيد، إنه سيؤدي إلى صعود منحنى العدوى بشكل خارج عن السيطرة، وسيفسد كل الجهود التي بذلناها حتى الآن”.

وأضاف: “يجب أن نتصرف على أساس خطة (إعادة فتح) على المستوى الوطني، تضع في الاعتبار أيضا الخصوصيات الإقليمية”.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا 181228، وإجمالي الوفيات 24114.

وتحتل إيطاليا المرتبة الثانية، بعد الولايات المتحدة، في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الوفيات، لكن هناك مؤشرات في الفترة الأخيرة على أن البلاد تجاوزت ذروة الوباء وأن الوضع يستقر أكثر فأكثر.

اقترح تصحيحاً