إيطاليا تعلّق التعاون العسكري مع إسرائيل

أعلنت إيطاليا تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل، في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا في موقفها تجاه التطورات الجارية في الشرق الأوسط، وفق تصريحات رسمية.

وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن القرار يأتي على خلفية الأوضاع الراهنة في المنطقة، مشيرة إلى أن الحكومة قررت وقف تجديد الاتفاقية التي تشمل مجالات تبادل المعدات العسكرية والتكنولوجيا الدفاعية.

وأوضحت ميلوني، خلال كلمة أمام مجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي، أن الحكومة علّقت منذ بداية العمليات العسكرية في قطاع غزة إصدار جميع التراخيص الجديدة لتصدير المنتجات العسكرية إلى إسرائيل، كما امتنعت عن تنفيذ العقود الموقعة بعد 7 أكتوبر 2023.

وأضافت أن السلطات الإيطالية تراجع أيضًا التراخيص الصادرة قبل هذا التاريخ، وتتخذ إجراءات لمنع تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في العمليات الجارية، مؤكدة أن موقف بلادها يتسم بقدر أكبر من الصرامة مقارنة ببعض شركائها الأوروبيين.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تعتمد سياسات مختلفة، بينما تواصل روما تقييم طلبات التصدير الجديدة على أساس كل حالة على حدة.

ويأتي هذا القرار امتدادًا لإجراءات سابقة اتخذتها إيطاليا في عام 2024، شملت فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية في قطاع غزة.