إيطاليا تُعيّن مبعوثا خاصا لها في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية تعيين السفير باسكوالي فيرارا مبعوثا خاصا لإيطاليا في ليبيا.

وأفادت وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو كلف باسكوالي فيرارا ليشغل منصب المبعوث الخاص لإيطاليا في ليبيا.

وأوضحت الوكالة أن فيرارا سيمثل إيطاليا وسيضمن مشاركتها الكاملة في جميع المبادرات متعددة الأطراف لدعم العملية السياسية الليبية بالتناسق مع التزام إيطاليا التقليدي لصالح السلام والاستقرار في البلاد.

وبحسب الوكالة، فإن “فيرارا سيقوم بمهمة تطوير الاتصالات المناسبة مع اللاعبين المحليين والدوليين الأساسيين الأكثر نشاطاً في ليبيا، كما سيعكف على تعزيز التفكير الإستراتيجي سواء في إيطاليا ومع الخبراء الدوليين حول آفاق الاستقرار في ليبيا أيضًا في سياق شمال إفريقيا.

وشغل فيرارا منصب سفير إيطاليا لدى الجزائر حتى نوفمبر الماضي، كما شغل مناصب في أثينا وبروكسل وواشنطن، وكان رئيس وحدة التحليل في وزارة الخارجية الإيطالية.

وبالإضافة إلى نشاطه الدبلوماسي، فيرارا هو أكاديمي وأستاذ متعاقد في الدبلوماسية لدى جامعة لويس جويدو كارلي في روما.