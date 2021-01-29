إيطاليا تُلغي صفقة لبيع آلاف الصواريخ إلى السعودية والإمارات

أعلن وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية لويجي دي مايو، أن سلطات بلاده ألغت تصاريح مبيعات عسكرية إلى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن الوزير قوله اليوم الجمعة: “عمل حكومتنا مستوحى من القيم والمبادئ الأساسية. نحن نقوم بذلك حتى في هذه الساعات، ونعمل بجدية والتزام”.

وأضاف دي مايو: “أعلن اليوم أن الحكومة ألغت التصاريح السارية لتصدير صواريخ وقنابل طائرات إلى السعودية والإمارات“.

ووصف دي مايو القرار بأنه “عمل اعتبرناه واجبا، ورسالة سلام واضحة من بلادنا”.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن بلاده أوقفت عمليات بيع آلاف الصواريخ إلى السعودية والإمارات، تنفيذا لالتزام روما باستعادة السلام في اليمن الذي مزقته الحرب وبحماية حقوق الإنسان.

وأشار دي مايو في بيان إلى أن “هذه خطوة نعتبرها ضرورية، إنها رسالة سلام واضحة من بلادنا. بالنسبة لنا، احترام حقوق الإنسان هو التزام لا تهاون فيه”.

من جهتها ذكرت الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح إن قرار روما من شأنه أن يعرقل عملية بيع نحو 12700 صاروخ للسعودية.

وقالت الشبكة إن عملية البيع هذه التي أوقفت تعتبر جزءا من صفقة إجمالية لبيع 20 ألف صاروخ تقدر قيمتها بأكثر من 400 مليون يورو (485 مليون دولار)، وتمت الموافقة عليها عام 2016 من قِبل حكومة ماتيو رينتسي التي تنتمي لتيار يسار الوسط.

وفي سياقٍ ذي صلة، أوقفت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس جو بايدن، في وقت سابق، مؤقتا بعض مبيعات السلاح قيد التفاوض والتي يمكن أن تؤثر على حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.