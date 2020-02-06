إيطاليا.. قتيلان وأصابة 27 شخصاً بعد خروج قطار عن مساره

القطار خرج عن القضبان على بعد نحو 40 كيلومترا من ميلانو [انترنت]

قال مسؤولون إن قطارا سريعا خرج عن القضبان بإقليم لودي في شمال إيطاليا صباح الخميس، ما أودى بحياة شخصين على الأقل، وتسبب باضطراب حركة المرور على الخط الذي يربط بين ميلانو وبولونيا.

وقال رئيس وحدة الحماية المدنية في إيطاليا، إن القتيلين كانا سائقي القطار، بينما أصيب 27 شخصا آخر بإصابات طفيفة.

وذكرت شركة السكك الحديدية الحكومية في بيان، أن القطار خرج عن القضبان على بعد نحو 40 كيلومترا من ميلانو، في حوالي الساعة 05:10 من صباح اليوم (04:10 بتوقيت غرينتش).

وأضافت أنه يجرى التحقيق حاليا لمعرفة أسباب الحادث.