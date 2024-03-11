إيقاف طيارين ناما لمدة 28 دقيقة خلال رحلة في إندونيسيا

أوقفت شركة طيران إندونيسية طيارين عن العمل بعد أن كشف تقرير عن حادث أنهما ناما خلال رحلة جوية على متنها 153 راكبا قبل أسابيع.

وقع الحادث على متن رحلة تابعة لشركة الطيران الإندونيسية “باتيك” بين مطار هالو أوليو في كينداري ومطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا في 25 يناير الماضي.

وقال التقرير إنه لم يكن من الممكن الوصول إلى الطيارين لمدة نصف ساعة تقريبا، وعندما استيقظا وجدا أن الطائرة انحرفت عن مسارها.

كما ذكر التقرير أن الطيارين، اللذين لم يتم ذكر اسميهما، كانا أكملا للتو رحلة في الاتجاه المعاكس، من جاكرتا إلى كينداري، قبل أن يعودا في رحلة أخرى، هي التي ناما خلالها، وفقا لموقع “أن بي سي نيوز”.

وأشار التقرير إلى أنه بمجرد إقلاع رحلة العودة إلى جاكرتا، طلب الطيار البالغ من العمر 32 عاما من مساعده الإذن بأخذ قسط من الراحة فوافق.

وبعد فترة، عاد الطيار ليسأل مساعده البالغ من العمر 28 عاما عما إذا كان يريد هو الآخر أخذ قسط من الراحة، لكن مساعد الطيار قال إنه لا يريد ذلك.

وبعد محادثة سريعة، عاد الطيار إلى النوم، تاركا للرجل الثاني في القيادة السيطرة على الطائرة.

وبعد حوالي 20 دقيقة، ذكر تقرير الحادث أن الطيار الثاني غفا هو الآخر عن غير قصد بينما كانت الطائرة على ارتفاع 36 ألف قدم في الجو.

حاول مراقبو الحركة الجوية وطيارون آخرون الاتصال بالطيارين النائمين دون جدوى إلى أن استجابا بعد 28 دقيقة وأدركا على الفور أن الطائرة لم تكن في مسار الرحلة الصحيح، قبل إعادتها إلى مسارها والهبوط بأمان في جاكرتا. ولم يصب أحد بأذى.

ووفقا للتقرير، فإن الطيار المساعد أب لتوأمين يبلغان من العمر شهرا، وانتقل إلى منزل جديد قبل يومين من الرحلة. وأخبر المحققين أنه في اليوم السابق للرحلة، “اضطر إلى الاستيقاظ مرات عدة” للمساعدة في رعاية أطفاله.

وقالت شركة باتيك إير، السبت، إنه تم إيقاف الطيارين عن العمل، بحسب ما أفادت فرانس برس.

وأوصى مجلس السلامة باتخاذ تدابير لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.