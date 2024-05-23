إيقاف نائب رئيس الأركان الروسي في قضية رشوة

أوقف القضاء العسكري الروسي رئيس إدارة الاتصالات في الجيش الروسي نائب رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق فاديم شامارين، لمدة شهرين على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة.

وذكر مصدر قضائي اليوم الخميس، أن المحكمة وافقت على طلب النيابة العسكرية وحكمت بتوقيف المتهم لمدة شهرين، حتى الـ21 من يوليو القادم، وفقاً لوكالة “نوفوستي”.

وأضافت أن المتهم سيواجه عقوبة السجن 15 عاما في حال ثبتت إدانته، في الحادثة التي تأتي، بعد اثنتين كانت أعلنت عنهما السلطات في روسيا مؤخراً.

وكانت لجنة التحقيق الروسية اعتقلت في نهاية أبريل الماضي، نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف للاشتباه في تقاضيه رشوة.

وفي منتصف مايوالجاري، أعلنت اللجنة اعتقال رئيس الدائرة الثامنة في هيئة الأركان العامة يوري كوزنيتسوف بتهمة الرشوة من جهات تجارية.

فيما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف حينها، أن التحقيقات التي تجري في وزارة الدفاع مع ضابط هيئة الأركان يوري كوزنيتسوف وقبله نائب وزير الدفاع تيمور إيفانوف هي “قضية تتعامل معها سلطات التحقيق حصرا”.