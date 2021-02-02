إيمان الكشر.. أول امرأة ليبية تسعى لرئاسة الحكومة

تسعى الناشطة وسيدة الأعمال الليبية إيمان الكشر، المرشحة في قائمة الـ21، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في البلاد.

وتُوصف السيدة الكشر بأنها سيدة أعمال ليبية، وبأنها مرشحة مستقلة من خارج الوسط السياسي، وتحاول منافسة شخصيات بارزة على منصب رئيس الحكومة الجديدة المتوقع انتخابها في ملتقى الحوار السياسي في جنيف يوم 5 فبراير الجاري.

ودرست الكشر مِن مواليد مدينة زليتن عام 1986م، “العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، وتدربت في مجلس النواب الأردني، كما درست في المعهد الدبلوماسي الأردني، وحصلت على دبلوم في الدبلوماسية وفض النزاعات”.

وكانت الكشر قد صرحت بأنها ترشحت لرئاسة الحكومة الليبية بهدف تمثيل المرأة والشباب لكونها الأصغر في القائمة.

وأعلنت المترشحة لرئاسة الحكومة أن أولوياتها في حال انتخابها لهذا المنصب ستتمثل في توحيد الليبيين وضم كافة الأطراف المتنازعة، علاوة على إجراء استفتاء على الدستور ودعم الشباب والأقليات مثل الأمازيغ والتبو.

وقالت الكشر في منشور عبر حسابها على فيسبوك: “شكرا لكل من دعمني لترشحي لرئاسة الحكومة 2021، وشكراً لمن كان ضدي أيضاً فهذا يجعلني أزداد تحديــاً ضد أي شخص يقلل من أهمية دور المــرأة أو قدرتها في أي منصب كان، لا شيء كبير ويكفيني شرف المحاولة وأعتبر نفسي أمثل فئتي الشباب والنساء، فاعتبر الأصغر سنــاً من ضمن المترشحين، شكراً للجميع”.

وحددت الكشر في حديث مع صحيفة “إرم نيوز” الأردنية، سبب ترشحها لهذا المنصب، قائلة إن ”دافعها هو أن الوطن يحتاجنا في هذه المرحلة الصعبة“، مشيرة إلى أن ”المشاركة السياسية ضرورية وحتمية لكل وطني غيور، يسعى لإخراج وطنه من وحل الأزمات المتتالية التي تتنازعه“.

والكشر هي السيدة الوحيدة التي ترشحت كمستقلة لمنصب قيادي في التشكيلة الجديدة التي تسعى البعثة الأممية إلى ليبيا، وأعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى إقرارها، كما أنها أصغر المترشحين سنا من بين المرشحين للمناصب كافة، وتعتبر نفسها بأنها تمثل فئتي الشباب والنساء.

ووجهت الكشر رسالة لليبيين، قالت فيها: ”ليبيا ستُبنى بسواعدنا، كلنا معا سنبنيها“.