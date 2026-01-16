ابتكار أمريكي يحدث ثورة في «جراحة القلب»

للمرة الأولى في تاريخ الطب البشري، نجح أطباء في إجراء عملية مجازة الشريان التاجي دون الحاجة إلى شق صدر المريض، في خطوة تعتبر ثورية في مجال جراحة القلب.

وتقوم العملية على إعادة توجيه مسار الدم حول انسداد في الشريان التاجي المؤدي إلى القلب، باستخدام أدوات جراحية يتم إدخالها وتمريرها عبر وعاء دموي في ساق المريض، على غرار بعض عمليات استبدال الصمام الأورطي التي تُجرى حاليا بطرق أقل توغلاً.

وأفاد تقرير نشر في مجلة سيركيوليشن كارديوفاسكيولار إنترفينشنز أن النتائج الأولية تشير إلى إمكانية توفر بديل أقل إيلاماً وأكثر أماناً من جراحة القلب المفتوح، خصوصاً للأشخاص الذين يواجهون خطراً مرتفعاً لانسداد الشريان التاجي.

وقال قائد فريق البحث، مدير المعهد القومي الأميركي للقلب والرئة والدم كريستوفر بروس، إن تطوير هذه التقنية تطلب تفكيراً خارج الصندوق، مشيراً إلى أن الفريق توصل إلى حل عملي وجديد يمكن أن يغير مستقبل جراحة القلب.

ولم يكن المريض مرشحاً لإجراء عملية تحويل مسار الشريان التاجي التقليدية بسبب فشل القلب وصمامات القلب الاصطناعية القديمة غير الفعالة، لكن بعد ستة أشهر من العملية، لم تظهر أي علامات لانسداد الشريان التاجي، ما يؤكد نجاح التجربة الأولى.

وأشار بروس إلى أن إجراء المزيد من الاختبارات على مرضى آخرين ضروري قبل تعميم التقنية، لكنه أعرب عن سروره الكبير بنجاح المشروع منذ صياغة الفرضية وصولاً إلى التجارب السريرية.

وعمليات مجازة الشريان التاجي التقليدية تتطلب فتح صدر المريض وربط الأوعية الدموية بدقة عالية، وهي جراحة معقدة تحمل مخاطر عالية للمرضى الذين يعانون من فشل القلب أو صمامات قلبية ضعيفة.

وفي السنوات الأخيرة، تزايدت الجهود لتطوير طرق أقل توغلاً باستخدام التقنيات القسطرة والروبوتات الجراحية، ما يقلل الألم ووقت التعافي ويزيد من فرص نجاح العمليات، ويمثل الابتكار الحالي خطوة متقدمة في هذا الاتجاه.