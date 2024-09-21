ابتكار جهاز لعلاج «مرض ألزهايمر»

ابتكر علماء جهازا لعلاج “مرض ألزهايمر”، ما سيشكّل تطوراً ثورياً ينتظره عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم.

وقال علماء جامعة ساراتوف، “إنهم وبالتعاون من علماء جامعة هواتشونغ الصينية، ابتكروا جهازا ذكيا لعلاج مرض ألزهايمر وتطهير الدماغ من السموم بمساعدة تقنية غير جراحية”.

وقال رئيس الجامعة أليكسي تشوماتشينكو، “ستبدأ الاختبارات السريرية لهذا الابتكار في عام 2025”.

وأضاف: “يجري تحضير ابتكار علماء الجامعة بشأن علاج الدماغ بالضوء للتجارب السريرية، بعد أن غير الفريق العلمي شكل الجهاز، حيث كان على شكل “قبعة ذكية” للعلاج أثناء النوم إلى شريط ما جعله أكثر ملاءمة للاستخدام، يخضع الشريط حاليا لاختبارات السلامة، وبالإضافة إلى استخدامه في علاج مرض ألزهايمر يساعد على تطهير الدماغ من السموم”.

وأشا رئيس الجامعة، “إلى أنه وفقا للإحصائيات يصاب 35 بالمئة من الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات في اليوم بالخرف بعد 20 سنة لأن الدماغ يزيل السموم أثناء النوم، ولكن في هذه الحالة ليس لديه الوقت الكافي لتطهير الدماغ من السموم بصورة تامة”.

وقال: “تستخدم في التقنية المبتكرة عملية التعديل الحيوية الضوئية بمساعدة أشعة الليزر تحت الحمراء، التي تؤثر في الدماغ أثناء النوم وتحفز دوران اللمف عبر الأوعية، وكذلك إزالة البروتينات الضارة”.

وكانت دراسة جديدة، أفادت “أن تناول المزيد من الأطعمة والمشروبات الغنية بالفلافونويد قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 28%”.

وتشمل الأطعمة والمشروبات الغنية بالفلافونويد، التوت، الخضروات الورقية، الشاي، النبيذ الأحمر، الشوكولاتة الداكنة.